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    اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018

    مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

    © Sputnik . Faleh Faleh
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال رام الله.

    ونقلت "رويترز" عن الوزارة بيانا قالت فيه:

    استشهد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي.

    امرأة تحمل علم فلسطين خلال احتجاجات تدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والمطالبة بحق العودة، على الحدود بين القطاع وإسرائيل، شرق مدينة غزة، 14 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Mohammed Salem
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    وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا.

    ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.

    وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.     

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    الكلمات الدلالية:
    مقتل, وزارة الصحة الفلسطينية, رام الله, إسرائيل, فلسطين
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