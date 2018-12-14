غريفيث يعلق على "المعارك في الحديدة"

علق المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على المعارك في ميناء الحديدة اليمني.

القاهرة —سبوتنيك. أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال مشاورات السويد.

© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani وفد "أنصار الله" في محادثات السويد يعود إلى صنعاء

وقال غريفيث في كلمة له أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، "هذا الإنجاز ليس بالهين… الجميع قدم تنازلات والجميع عمل بنوايا حسنة وشهدنا أعلى درجة من التفاعلات بين الأطراف".

وأضاف غريفيث: "أؤكد على مستوى الثقة بين الطرفين في هذا اللقاء الأول".

وأشار غريفيث، إلى أنه من أهم الاتفاقات بين الأطراف اليمنية الوصول لانتهاء المعارك في الحديدة حيث يشمل الاتفاق انسحاب على مراحل ولكن انسحاب سريع ومتبادل للقوات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.