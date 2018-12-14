العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية تركية

وذكر البيان "أن الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف العديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات"؛ حسبما ذكرت "رويترز".
كما أعلن الجيش "تدمير ملاجئ ومغارات تابعة للتنظيم الإرهابي"، وأوضح البيان أن "المسلحين كانوا يستعدون لشن هجمات على المواقع العسكرية التركية".
وكان الجيش التركي قد دمر، أمس الخميس، في عملية نفذتها مقاتلات تابعة له، مواقع لمنظمة "بي كا كا"، بمنطقتي سنجار، وجبل "قره جاق"، شمالي العراق، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجيش شنّ عملية جوية لتحييد إرهابيي "بي كا كا / كا جي كا / ب ي د / ي ب ك"، والتصدي للهجمات "الإرهابية"، التي تستهدف الشعب والقوات المسلحة شمالي العراق.
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