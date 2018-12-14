بعد لقاء رفيع المستوى... قطر تعلن عن بناء ميناء في الصومال

أعلن وزير النقل والاتصالات القطري، جاسم بن سيف أحمد السليطي، أن حكومته ستبدأ في بناء ميناء "هوبيو" في منطقة مدغ، وسط الصومال.

وقال وزير السليطي فيما يتعلق ببداية مشروع البناء أثناء محادثته، مع رئيس وزراء الصومال، حسن علي خيري، الذي يزور الدوحة، حاليا، وفقا لوكالة "الصومال" للأنباء.

وقال وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية معالي جمال محمد حسن إن وزير الموانئ يعد بأن رئيس الوزراء القطري سيبدأ قريباً بناء ميناء "هوبيو" لتستفيد منه حكومة وشعب الصومال.

© REUTERS / HANDOUT مسؤولان صوماليان رفيعان... أحدهما في قطر والآخر يلتقي ابن سلمان

الجدير بالذكر أن رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو وضع حجر الأساس لمشروع بناء ميناء "هوبيو"، يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان يترأس الوفد الصومالي وزيرة الموانئ والنقل البحري معالي مريم أويس جامع، حيث كانت تهدف زيارتهم لتفقد ميناء منطقة هوبيو، وذلك من أجل العمل على الدعم والتأهيل.

شهد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، ونظيره الصومالي حسن علي خيري، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وذلك بالديوان الأميري، اليوم.

شهد التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل البحري، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

كما شهد أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة عليا مشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون والتشاور السياسي بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية.

حضر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعن الجانب الصومالي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON قطر تفي بالوعد مع الصومال

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وشارك عيسى عوض برفقة القائم بأعمال سفير الصومال لدى الرياض، سالم معو حاجي، في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وبحث وزراء خارجية الدول المشاركة خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.