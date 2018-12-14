إصابة 3 مدنيين بانفجار وسط العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 مدنيين بجروح بانفجار مخلفات حربية في محافظة النجف وسط البلاد.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع داخل منطقة زراعية ضمن ناحية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف".



© REUTERS / Umit Bektas العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية تركية

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، بـ"مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 في أعمال إرهاب وعنف ونزاع مسلح في العراق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقل بيان البعثة عن مديرها، يان كوبيتش، أن "الأرقام الأخيرة هي الأدنى منذ بدأت يونامي نشر إحصاءاتها في نوفمبر 2012".

ويعانى العراق من فلول "داعش"، رغم الإعلان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.