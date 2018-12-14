تسجيل
20:30 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    الجنود اليمنيين الموالين للحوثيين

    "قتال مروع" وإسقاط طائرة تجسس... ماذا حدث بعد مشاورات السلام اليمنية

    © AFP 2018 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مصدر عسكري، إن مسلحي الجيش واللجان الشعبية التابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أفشلوا محاولة تسلل لجنود سعوديين، على جبل التويلق في جيزان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

    وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تديرها الجماعة في صنعاء، أنهم تمكنوا من إسقاط طائرة تجسسية للتحالف في وادي جارة بجيزان، مع تدمير مدرعة عسكرية بصاروخ موجه أثناء قيامها بالقصف جنوب التحيتا في الساحل الغربي.

    مصافحة استثنائية في السويد بين المتحاربين في اليمن
    © AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL
    السفير الروسي في اليمن: المفاوضات المقبلة قد تعقد في الكويت

    وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "طيران العدوان صعد من غاراته وزحوفات وتعزيزات مرتزقته في الجبهات مع اختتام جولة المشاورات في السويد"، وفقا لموقع "سبتمبر.نت" التابع للجماعة.

    وأوضح العميد سريع أن "طيران العدوان شن خلال الـ24 ساعة الماضية 18 غارة منها غارتان على الدريهمي وغارتان على الفازة بالساحل الغربي وغارتان على نهم وثلاث غارات على صرواح كما شن غارتين على البقع وغارة قبالة نجران بالإضافة إلى ست غارات على مناطق متفرقة في الساحل ونهم مساء أمس".

    وأشار المتحدث الرسمي أن "غارات طيران العدوان تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف وزحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في نهم وذي ناعم وباقم ورازح".

    وبين المتحدث الرسمي أن "المعلومات الاستخبارية تؤكد سقوط 51 قتيلا و194 مصابا من قوات القيادي المرتزق هاشم الأحمر قائد ما يسمى المنطقة العسكرية السادسة خلال الزحوفات والتصعيد الأخير في نهم منذ انطلاق المشاورات" على حد قوله.

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، أن الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية خلال محادثات السويد.

    وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي شهدته السويد حيث المشاورات القائمة بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين: "لقد توصلنا إلى اتفاق حول ميناء ومدينة الحديدة سيشهد إعادة انتشار متبادل للقوات ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة".

    وأضاف: "ستلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في الميناء، وهذا سيسهل وصول المساعدات الإنسانية".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الجزائر
    © REUTERS / HANDOUT
    تزامنا مع مشاورات السويد... محمد بن سلمان يتلقى اتصالا بشأن اليمن

    وأشار في نفس الوقت إلى أن الطرفان توصلا أيضا إلى "تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وتسهيل إزالة الألغام".

    وأوضح غوتيريس في الوقت الذي اختتمت فيه جولة المحادثات بالسويد، الخميس، أن أعضاء الوفدين اتفقوا على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية.

    وقال للصحفيين في ريمبو بالسويد: "قبل مجيئنا إلى هنا، اتفقنا بالفعل على تبادل الأسرى، وقد اتفقنا الآن على جدول زمني لتنفيذ تبادل الآلاف للم شمل اليمنيين بعائلاتهم".

    وتابع: "وأخيرا، خطوة مهمة جدا لعملية السلام: اتفقنا على المشاركة في المناقشات حول إطار التفاوض في الاجتماع المقبل. هذا عنصر حاسم لمستقبل التسوية السياسية من أجل إنهاء الصراع".

    وذكر أنه "بناء على مشاركتكم البناءة في السويد، لدينا فهم أفضل لمواقف الأطراف".

    انظر أيضا:

    وفد "أنصار الله" في محادثات السويد يعود إلى صنعاء
    قرقاش: نرحب باتفاق السويد والضغط العسكري على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره
    وزير خارجية بريطانيا يوجه رسالة للأطراف اليمنية في "مفاوضات السويد"
    وزيرة خارجية السويد: سنطلع مجلس الأمن على نتائج المباحثات اليمنية
    تزامنا مع مشاورات السويد... محمد بن سلمان يتلقى اتصالا بشأن اليمن
    عضو وفد صنعاء يكشف الملف المتعثر في مشاورات السويد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب اليمنية, قوات التحالف العربي, جماعة أنصار الله الحوثي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نتاليا كارفاجال، ملكة جمال كوستا ريكا لعام 2018، على المسرح خلال مشاركتها في فقرة الأزياء التقليدية، في إطار مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في تايلاند 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "فراشات الكون" والاستجمام في برك من الفلفل الحار إلى حفل الكرملين الدولي للرقص - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    اعترفت نيكي هايلي بأنها كانت تهدد دولاً أخرى بقدارة ترامب غير المتنبئة
    نيكي هايلي هددت الدول الأخرى بتصرفات ترامب غير المتوقعة
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك