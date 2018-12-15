المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: الشعب يعول على دور روسيا في إنهاء أزمته

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله أبلحيق، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بأن أعضاء مجلس النواب، أكدوا خلال الاجتماع مع أعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي على عمق العلاقة بين البلدين وتعويل مجلس النواب والشعب الليبي على دور روسيا في إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ابلحيق، للوكالة: "أكد السادة النواب خلال الاجتماع على عمق العلاقة بين البلدين وتعويل مجلس النواب والشعب الليبي على دور روسيا في إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا مطالبين، أن يكون الموقف الروسي أكثر تفاعلا مع الأزمة الليبية، وأن يتم توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتأكيد على دعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب".

© Photo / المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي رئيس مجلس النواب الليبي يوقع مع "الدوما" اتفاقية لتعزيز العلاقات

فيما أكد عضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، راسول بوتاشيف، "على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفييتي وبأنها علاقة إخوة وصداقة مؤكدا على سياسة بلاده المبنية على احترام الشركاء الخارجيين وعدم فرض سياسة روسيا على أحد".

وأضاف بوتاشيف، إننا نعي الدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب، والذي يمثل كافة أطياف الليبيين. مشيرا إلى أن روسيا عادت اليوم بشكل أكبر إلى الشرق الأوسط.

وكان قد اجتمع، مساء الجمعة، في مقر مجلس الدوما الروسي بالعاصمة موسكو، أعضاء مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي والنائب بدر النحيب والنائب حمد البنداق، مع راسول بوتاشيف عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ومسؤول العلاقات مع الدول العربية باللجنة، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وبين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله ابلحيق، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له الذي يضم عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وصلوا يوم الخميس إلى موسكو والتقوا برئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، مضيفا أن المجلسين وقعا على اتفاقية لتعزيز العلاقات بينهما.