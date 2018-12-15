ظريف يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2018

طهران — سبوتنيك. ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني كلمة في هذا المنتدى، الذي انطلق اليوم السبت.
ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في هذا المؤتمر.
ومنتدى هذا العام، يقام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويناقش قضايا ويبحث آليات صنع القرار على مدار يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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