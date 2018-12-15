ظريف يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2018

طهران — سبوتنيك. ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني كلمة في هذا المنتدى، الذي انطلق اليوم السبت.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly أمير قطر يصدم "دول المقاطعة" بشرط حل الأزمة الخليجية (فيديو)

وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منتدى الدوحة 2018، الذي يعقد تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، في فندق شيراتون الدوحة.

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في هذا المؤتمر.

ومنتدى هذا العام، يقام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويناقش قضايا ويبحث آليات صنع القرار على مدار يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.