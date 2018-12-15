وزير خارجية رومانيا: الاتحاد الأوروبي يسعى لتنظيم مؤتمر لحل الأزمة الخليجية

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي، قوله إن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتنظيم مؤتمر للمساعدة في حل الأزمة الخليجية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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