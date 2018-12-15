أول رد خليجي على تصريحات أمير قطر... واتهام صريح بالتآمر

علق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، في تعليق على الكلمة التي ألقاها الشيخ تميم بن حمد خلال منتدى الدوحة اليوم السبت.

وغرد ابن أحمد عبر "تويتر" اليوم السبت: "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض".

وتابع "قطر تدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن اي حصار يتكلمون".

قطر تدعو للحوار و لا يحضر اميرها قمة الرياض ، و تدعو للاحترام المتبادل و هي تهاجم قياداتنا و دولنا على مدار الساعة ، و تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية و هي التي تتدخل و لا تكف عن التآمر. و فوق ذلك لا ندري عن اي حصار يتكلمون https://t.co/eW90R68YBv — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 15, 2018

وكان أمير قطر قال في كلمته: "لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى، السيدات والسادة إن لديكم جدول أعمال على جانب من الثراء والشمول في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي".

وأكمل تميم بن حمد "من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى حرب العراق إلى الانتفاضات العربية التي أطلق عليها عامليا تسمية الربيع العربي. حرصنا كل الحرص على إبقاء منابر الحوار ومنصات التواصل فعالة منفتحة لتبادل الآراء في بيئة حرة للجميع".

انها ليست أزمتنا ، بل هي أزمة قطر. فلا حاجة لوسيط يحلها ، بل الحاجة في قطر لرشيد من أهلها https://t.co/AI2clXIz56قطر-تتحدث-عن-دول-الحصار/ — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 15, 2018

يذكر أنه في الخامس من يونيو/حزيران، قرر كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض حصار اقتصادي بداعي دعمها للإرهاب، وهو الاتهام الذي نفته قطر أكثر من مرة.