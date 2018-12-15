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12:28 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    مصافحة استثنائية في السويد بين المتحاربين في اليمن

    لماذا وفرت الكويت طائرة خاصة لوفد الحوثيين إلى السويد

    © AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL
    العالم العربي
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    أكدت الكويت أنها كانت وما زالت داعمة للجهود الرامية لحل النزاعات في اليمن بالطرق السلمية، من خلال جهود الوساطة خاصة إذا ما كانت الأمم المتحدة هي الطرف الميسر لها.

    جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة لمناقشة الأوضاع في اليمن، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

    وقال العتيبي إن ذلك ينطلق من إيمان الكويت بالأهمية المتعاظمة لهذه المنظمة وقراراتها المتخذة من مختلف أجهزتها الحيوية وعلى رأسها مجلس الأمن بوصفه الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والامن الدوليين.

    الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Anees Mahyoub
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    وأضاف أنه "إيمانا منها بأن الحل للأزمة باليمن هو حل سياسي فقد وفرت الكويت طائرة خاصة أقلت غالبية الوفد من صنعاء إلى السويد للمشاركة في جولة المشاورات الأخيرة".

    وأعرب عن تمنياته أن تقوم جميع الأطراف اليمنية باستثمار نتائجها واستكمال الخطوات المحددة فيها للتوصل إلى اتفاق شامل يقود في محصلته النهائية إلى وقف الآثار الكارثية للأزمة التي يواجهها اليمن.

    وقال العتيبي إن المجلس استمع باهتمام لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التي حملت في طياتها رسائل باعثة للأمل نحو وقف مدى الأزمة التي تعصف باليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014 حيث أظهرت جولة المشاورات التي استضافتها السويد حرص المجتمع الدولي واهتمامه بتداعيات تلك الأزمة.

    وأشار إلى أن تلك الأزمة امتدت أبعادها الى مسارات مؤسفة هددت خلالها الأمن والاستقرار الإقليمي وخلفت آثارا سلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في اليمن.

    وأوضح العتيبي أن التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحا كبيرا إذا ما أخذنا بالاعتبار حيثيات الأزمة والظروف المحيطة بها موضحا أن هذا التقدم لم يكن له أن يتم إلا من خلال توافر العوامل الرئيسية الممثلة بوحدة مجلس الأمن تجاه الملف اليمني.

    المفاوضات اليمنية في السويد بين أنصار الله ووفد الحكومة اليمنية
    © Sputnik . Katia Tohma
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    وأشار إلى الدور الكبير الذي قامت به دول تحالف دعم الشرعية في تذليل جميع العقبات أمام عقد تلك الجولة إضافة للانخراط الجدي للأطراف اليمنية من خلال مشاركتها الفاعلة وتعاطيها الملحوظ مع جهود غريفيث.

    وذكر العتيبي أنه رغم أن جولة مشاورات ستوكهولم لم تخرج بتفاهمات حيال جميع القضايا التي تم تناولها هناك إلا أن ما تم الوصول إليه من اتفاق حول مدن وموانئ الحديدة وإعلان تفاهم حول مدينة تعز إضافة للتوافق حول آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى سيسهم في حال إنفاذه في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني.

    وأضاف أن مدينة الحديدة وموانئها مثلت عنوانا لتفاقم الآثار الإنسانية الصعبة ونرى هنا أن هذا الاتفاق المحدد بمراحل تنفيذية سيعمد في حال تنفيذه إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات إلى مواقع خارج المدن والموانئ وإعطاء الأمم المتحدة دورا قياديا في مراقبة هذه الإجراءات.

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أمس الأول الخميس توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير واتفاق آخر حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها.

    العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    وتوصل طرفا النزاع في اليمن كذلك إلى تفاهم متبادل لتهدئة الوضع في تعز مع إمكانية فتح الممرات الإنسانية للسماح بالمرور الآمن للبضائع والناس عبر الخطوط الأمامية والحد من القتال في المحافظة ونشر عمليات نزع الألغام وإطلاق وتبادل الأسرى.

    واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لتنفيذ ذلك ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا وتتفق على خطة لاحلال السلام المؤقت في تعز.

    انظر أيضا:

    اليمن... قوات المقاومة الوطنية ترحب باتفاق مشاورات السويد
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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, السويد, مشاورات السويد, حركة أنصار الله, الكويت
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