تعرف إلى إجراءات الحصول على جواز سفر في مصر

وأصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، اليوم السبت، قرارا وزاريا رقم 1618 لسنة 2018، بزيادة رسوم استخراج جواز السفر المصري إلى 335 جنيها مصريا (20 دولار أمريكي) في حال إصداره لأول مرة، وإلى 458 جنيها ونصف (27 دولار) في حال استخراج بدل فاقد أو تالف.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه أن قرار الوزير الأخير بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليا، يأتي بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011.

وبعد الزيادة الأخيرة في رسوم استخراج جواز السفر المصري، تصبح الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور هي، أولا: بطاقة الرقم القومى للمواطنين فوق الـ 16، أو شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون الـ 16، ثانيا: 3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

كما يتطلب لاستخراج جواز السفر المصري، إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بالنسبة للذكور، والمؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومى، ومستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث، وشهادة قيد دراسي للطلبة والطالبات، بالإضافة إلى 335 جنيه، أو 452.5 في حال سبق صدور جواز السفر للشخص من قبل.

وبعد تسليم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.