بعد انتشار صور ومشاهد من "فورمولا إي"... سعوديون: "نرفض الانحلال"

ودشن الغاضبون من احتفالات الدرعية، هاشتاغ "#سعوديون_نرفض_الانحلال"، الذي تصدر اليوم السبت، قائمة الموضوعات الرائجة في السعودية على موقع التغريدات الشهير.

وأبدى نشطاء في المملكة العربية السعودية، غضبهم الشديد، من إحياء الحفلات الصاخبة، موضحين أن التقدم والرقي لا يتحقق بالاختلاط، كما ذكر آخرون أن "الدرعية" مدينة تراثية وواجهة للسعودية أمام كافة دول العالم.

#سعوديون_نرفض_الانحلال

نسأل الله السلامة والعافية معقولة في بلاد الحرمين صار الإنحلال هذا؟ — لـولـي (@ll05aa) December 15, 2018

#سعوديون_نرفض_الانحلال

حسبي الله ونعم الوكيل!!

عيني عينكم اختلاط وتبرج ورقص💔 pic.twitter.com/jcJS9wczjB — سعودي وافتخر (@sawdiiiiiiii) December 15, 2018

#سعوديون_نرفض_الانحلال

الدرعية:

دار الاجداد دار البطوله دار اتفق فيها على توحيد كلمة لاإله إلاالله اليوم يتمايلون ويتراقصون فوق التاريخ العريق ضاربين فيه عرض الحائط إلى اين ؟! pic.twitter.com/JErJzer6tn — محمد🇸🇦، (@msnz_) December 15, 2018

#فعاليات_فورملا_الدرعيه#سعوديون_نرفض_الانحلال

خطوات الشيطان المفروضة:

1-حفلات بس رجال

2- حفلات عوائل بس فصل وممنوع التمايل وبينهم حاجز

3-حفلات بدون فصل وبدون حواجز ومسموح التمايل

والله العالم وش القادم لكن حسبنا الله على كل من بارك للفحشاء أن تنتشر قبحه الله pic.twitter.com/HjHk2qxsNN — مغترب خيال (@RidingForeigner) December 15, 2018

#سعوديون_نرفض_الانحلال



هل هذا منظر في بلاد الحرمين؟

يعني هذا تطوركم؟



هل التقدم والتطور في الهز والرقص والاختلاط؟



هذا انحراف وتطرف ومعصيه لله



pic.twitter.com/hmN8Au9Twg — الريّس رائد الرفاعي (@rraaeed25) December 14, 2018

​وأحيا المطرب المصري، عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، أول حفل غنائي له في السعودية، على هامش فعاليات بطولة "الفورمولا إي" في الدرعية بالسعودية.

وافتتح المطرب الملقب بـ "الهضبة" الحفل تحت هطول الأمطار الخفيفة، وتفاعل الجمهور مع العديد من أشهر أغنياته، منها "قمرين"، و"تملي معاك"، و"أحلى عيون".

وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن، باريس، روما، نيويورك، مكسيكوستي، وهنكوك، الصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.