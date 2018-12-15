مدفعية وطائرات ودبابات... قطر تستعد بقوات ضخمة لـ"مفاجآت عسكرية" بعد أيام

كشفت دولة قطر عن استعدادت عسكرية ضخمة، بمشاركة القوات الجوية الأميرية والقوات البرية والقوات البحرية، لافتة إلى حدوث مفاجآت بعد ثلاثة أيام.

وقال ضباط قطريون، إن القوات المسلحة القطرية بفروعها المختلفة أكملت استعداداتها كافة لـ"المسير الوطني" على كورنيش الدوحة مساء الثلاثاء المقبل، الثامن عشر من ديسمبر الجاري، الذي يصادف اليوم الوطني للدولة، مشيرين إلى أن ما سيحدث سيكون مناسبا لعظمة اليوم، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وأوضح النقيب عبد العزيز محمد البوعينين، من قوات الدفاع الجوي الأميري، أن قوات الدفاع الجوي شكلت لجنة مختصة لعمل الترتيبات للمشاركة في المسير الوطني والتنسيق مع بقية القوات ومع اللجنة المسؤولة.

وقال المقدم الركن راشد صالح الهاجري من القوات البرية إن أرتالا من الدبابات الجديدة التي انضمت إلى العمل ستشارك في المسير الوطني مع مجموعة من المدافع الجديدة ومنظومات الاستطلاع الجديدة بجانب الأفراد، كما ستشارك في المسير كتيبة عبد الله بن جاسم التي تم تشكيلها حديثا.

ولفت إلى أن القوات البرية لديها الكثير من الفعاليات باليوم الوطني تقوم بتنفيذها في جميع معسكرات القوات البرية.

وقال النقيب طيار عبد العزيز محمد التميمي، إن القوات الجوية الأميرية "أعدت مفاجآت سيتم الكشف عنها في اليوم الوطني".

وأضاف: "ستشارك في الاحتفالات الأسراب الموجودة من الطائرات المقاتلة كما سيشارك جناح النقل بطائرات النقل الاستراتيجية والتكتيكية والمنظومات الجوية".

وعلى صعيد مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية، قال العميد ناصر يوسف العبد الجبار مدير العلاقات العامة بأكاديمية الخدمة الوطنية إن منتسبي الخدمة الوطنية من "المقاديم" سوف يشاركون في فعاليات اليوم الوطني.

ولفت إلى أن جميع منتسبي الخدمة الوطنية يشاركون في التدريب حتى الذين صدرت بحقهم إعفاءات، إلا أن الذين يعفون من التدريبات العسكرية سوف يشاركون في المحاضرات والجوانب التثقيفية، كما يعطون بعض التدريبات التي تكسبهم المهارات مثل تعليمهم فك السلاح وتركيبه ولكن لا يشاركون في التدريبات العسكرية.