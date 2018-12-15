الحلبوسي يبحث مع بارزاني في أربيل هذه الملفات

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل.

وبحث الحلبوسي مع بارزاني خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق، وجهود استكمال الكابينة الحكومية، وتأكيد ضرورة حسم الوزارات المتبقية، وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تظافر الجهود؛ لخدمة جميع العراقيين عبر حكومة قوية مدعومة من القوى السياسية، والحث على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، وضرورة تعزيز إمكانات مؤسساتها وقدراتها من خلال دعم الحكومة في اختيار الشخصيات المناسبة لشغل المناصب.

© REUTERS / Essam al-Sudani رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل وفدا من كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية

وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى محمد الحلبوسي، السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان؛ لبحث تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والإقليم، وحل المشاكل العالقة وفقا للدستور، والتطرق إلى ملف إعمار المناطق المحررة، وبذل الجهود لغلق ملف النازحين وضمان عودتهم.

واختتم رئيس مجلس النواب زيارته بلقاء مسرور بارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان.