طيران مجهول يراقب "داعش" ليبيا... و"حماية وتأمين سرت" تعلن التأهب

قال مصدر عسكري ليبي تابع لقوة حماية وتأمين مدينة سرت، إن غرفة تأمين وحماية سرت رفعت درجة التأهب القصوى في المدينة وضواحيها.

وكثفت أفراد القوة الليبية، الليلة الماضية، الجمعة، دورياتهم جنوبي وجنوب غربي المدينة، دون الإفصاح عن أي خطوات أخرى بهذا الخصوص. وذلك بحسب صحيفة "الوسط".

© AFP 2018 / Abdullah Doma عضو الأعلى للدولة: الاستفتاء سيحدد مصير ليبيا والكلمة للشعب

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أمنية متطابقة لـيبية أن قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش، وصلت الليلة الماضية مناطق وادى بي وأبونجيم واللود الزراعي، عن طريق الجفرة، وأن القوة سيّرت دوريات في هذه المناطق على متن عربات صحراوية مسلحة، وأقامت نقاط استيقاف مؤقتة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.وأفاد سكان في مناطق وادى جارف ووادى زمزم، المتاخمة لمدينة سرت ، بأن طيرانا مجهولا يحلق منذ الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت.

وأكد مصدر أمنية أن الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم "داعش" جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق.