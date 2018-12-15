الأردن يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

عمان —سبوتنيك.وأكدت الحكومة أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يتم حسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم السبت، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

وأضافت أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية الأردنية على أن القرار الأسترالي "يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".