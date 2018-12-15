التحالف يدمر مسجدا في سوريا استخدمه "داعش" مركزا للقيادة

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة "داعش" في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) شرقي نهر الفرات. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة، وفقا لرويترز.
وقالت ليلوى العبدالله المتحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، إن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة هجين.
وتمكنت حملات منفصلة شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة من جانب وحملات من قوات الحكومة السورية بدعم روسي من جانب آخر العام الماضي من طرد "داعش" من أغلب الأراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.
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