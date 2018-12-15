التحالف يدمر مسجدا في سوريا استخدمه "داعش" مركزا للقيادة

قال الجيش الأمريكي، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا دمر، اليوم السبت، مسجدا ببلدة هجين كان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمه مركزا للقيادة والتحكم.

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة "داعش" في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) شرقي نهر الفرات. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Christian Hartmann تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ

وقال التحالف الأمريكي، إن 16 شخصا مدججين بالسلاح من مقاتلي تنظيم "داعش" كانوا يستخدمون المسجد قاعدة لشن هجمات.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، "هذه الضربة قتلت هؤلاء الإرهابيين الذين مثلوا تهديدا وشيكا وقضت على بؤرة عمليات أخرى مميتة (لداعش) في ميدان المعركة".

وقالت ليلوى العبدالله المتحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، إن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة هجين.

وتمكنت حملات منفصلة شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة من جانب وحملات من قوات الحكومة السورية بدعم روسي من جانب آخر العام الماضي من طرد "داعش" من أغلب الأراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.