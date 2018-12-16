فلسطيني يسلم نفسه بعد أن طعن جنديا إسرائيليا شمال رام الله

أعلن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير غندلمان، يوم السبت، أن فلسطينيا سلم نفسه للقوات الإسرائيلية بعد أن كان قد طعن جنديا إسرائيليا شمال رام الله بالضفة الغربية ولاذ بالفرار.

رام الله — سبوتنيك. وقال غندلمان عبر تيليغرام، "الفلسطيني الذي هاجم أمس جنديا في موقع عسكري قرب بيت إيل وأصابه بجروح متوسطة-خطيرة سلم نفسه إلى قوات الأمن وسيتم التحقيق معه في الشاباك [جهاز الأمن العام]".

وأصيب جندي إسرائيلي، أمس الجمعة، بجروح جراء طعنه وإلقاء الحجارة عليه أمام مستوطنة بيت إيل شمال رم الله، وذلك عقب تراشق اندلع بينهما.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة قطاع غزة، أحداث عنف متواصلة منذ أواخر آذار/مارس الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم. كما قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين في هجمات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية.

ومنذ أواخر آذار/مارس الماضي وحتى الآن سقط أكثر من 200 قتيل فلسطيني وجرح الآلاف برصاص القوات الإسرائيلية.

كما وتشير منظمات حقوقية إلى أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على أكثر من ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر القليلة الماضية.