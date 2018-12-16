سر "السوار الأحمر" في يد ابن سلمان وابن زايد... ماذا يحدث مارس المقبل

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي يد كل منهما سوار أحمر.

وفسرت الوكالة السعودية الرسمية، على حسابها في موقع "تويتر"، أن كشف وليي العهد للسوار في يديهما لم يكن سوى دلالة على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية والتي ستجري في الفترة من 8 إلى 22 مارس/أذار 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سمو #ولي_العهد يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً.#سباق_فورملا_اي_الدرعيه #واس pic.twitter.com/4RzV86cjHd — واس (@spagov) December 15, 2018

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، حضرا، أمس السبت، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية، التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 — 15 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالا كبيرا من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الكبير من داخل المملكة.