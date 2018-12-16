ظريف يفجر مفاجأة من قطر ويكشف عن أسلحة حوثية من دولة خليجية

وأكد ظريف، في جلسة مداخلات في المنتدى، أمس السبت، أن السعوديين والإماراتيين يحولون بالقذائف الأمريكية والبريطانية اليمن إلى جحيم، نافيا تزود الحوثيين بالسلاح، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov ماذا قال وزير خارجية إيران عن مستقبل العلاقة مع السعودية في وجود ابن سلمان

وأجاب وزير الخارجية الإيراني على سؤال مدير الجلسة الذي تساءل عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، قائلا: من هو الذي يتدخل؟ هذه أمريكا التي تدخل في شؤون المنطقة، فبلدنا يقع في المنطقة.

وانطلقت مشاورات حول الأزمة اليمنية، أوائل الشهر الجاري، في السويد، والتي تعد فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.