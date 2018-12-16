حنا غريب: تظاهرة بيروت باب الدخول إلى حيث التغيير الأساسي في لبنان

وأضاف قائلا " السياسيون يمعنون بالاستمرار بالصفقات والسمسرات ونهب المال العام ويريدون الالتفاف على ضرب سلسلة الرتب والرواتب". وتابع "ليس عادلا أن يدفع الفقراء 70% من قيمة الدين العام وحيتان المال لا تدفع سوى 30% وآن الأوان لقلب هذه المعادلة رأساً على عقب".
ودعا حنا غريب للبنانيين إلى الخروج من متاريس الطائفية والمذهبية إلى رحاب الوطنية ودعاهم النزول إلى الشارع في كل المناطق اللبنانية.
واعتبر غريب أن تظاهرة بيروت اليوم هي باب الدخول الى حيث التغيير الأساسي في لبنان.
وبدوره اعتبر النائب أسامة سعد أن تظاهرة اليوم تعبير عن نقمة شعبية عارمة وتعبير عن تمرد شعبي ضد واقع لم يعد بالامكان إحتماله.
وطالب بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد قائلا "لن أمنح الثقة للحكومة المقبلة نظرا لمعارضتنا للتوجهات الاقتصادية والسياسية في أوساط الحكم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)