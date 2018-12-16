حقيقة انسحاب السفير الإيراني في بغداد أثناء الوقوف تحية لشهداء العراق

أثار انصراف السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بصورة مفاجئة، من حفل أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى يوم النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، جدلا واسعا.

وانتشر مقطع فيديو للسفير وهو يغادر القاعة، عندما طلب مقدم الحفل الذي نظمه تحالف البناء من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح "شهداء العراق"، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

© REUTERS / Leah Millis سياسي عراقي: أمريكا تحاول إجبار بغداد على التخلي عن رفض عقوبات إيران

ومن جانبها نفت السفارة الإيرانية في بغداد، أمس السبت، انسحاب السفير، مبدية استغرابها من الأنباء التي تحدثت عن ذلك، مشددة على احترام كوادرها الدبلوماسية، بحسب ما نقلت صحيفة " ناس ".

وصرح المستشار الإعلامي للسفارة الإيرانية في بغداد ذو الفقار أمير شاهي، أن "السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، حضر الحفل منذ البداية، وأتم جميع فعالياته التي كرمت الشهداء العراقيين، ثم قرأ سورة الفاتحة على أرواحهم"؟

وأوضح أن السفير "غادر في لحظة قيام الحضور، دون الانتباه إلى أنه كان قيام دقيقة صمت، وليس ختاما للحفل".

وقال إن "الشهداء هم محط احترام لدى الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعثاتها الدبلوماسية سيما السفير مسجدي، الذي أنفق عمره في مكافحة الإرهاب وتكريم شهداء محور المقاومة الإسلامية ومجاهدي القوات العراقية المسلحة المحترمة، وأن إيران قدمت الكثير من الشهداء في المعارك ضد الإرهاب".

وأكد شاهي أن سفارته "تنفي بشكل حاسم وقاطع محاولات بعض الأشخاص في اتهام إيران بالإساءة إلى شهداء العراق".