انفجار كبير يهز عفرين السورية (فيديو)

هز انفجار ضخم منطقة سوق الهال في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، والتي تسيطر عليها وحدات من الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة.

أفادت قناة "الميادين" بانفجار سيارة مفخخة في سوق الهال وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي السورية أنباء عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في مكان الانفجار.

يشار إلى أن سوق الهال يقع بالقرب من دوار كاوا في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة.

وشنت تركيا في 20 يناير/كانون الثاني 2018، هجوما عسكريا لأخذ منطقة عفرين في محافظة حلب من إدارة الحكم الذاتي التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وفي 18 مارس/آذار، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على عفرين، ووفقا للأمم المتحدة، أدى القتال إلى نزوح 137 ألف شخص على الأقل.