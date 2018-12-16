السفير القطري لدى موسكو: ليس هناك اتفاق محدد حول توريد إس-400 لقطر

قال السفير القطري لدى موسكو فهد العطية، إنه ليس هناك اتفاق محدد بين الدوحة وموسكو حول توريد أسلحة أس- 400، بل الحديث حول تعاون عسكري واسع النطاق بين البلدين.

الدوحة — سبوتنيك. وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول شراء قطر أسلحة أس- 400 من روسيا، قال العطية "نحن نتكلم عن تعاون عسكري ثنائي مشترك بيننا وبين روسيا يتخلله تدريب، تعليم، توريد أسلحة بكافة أشكالها وأنواعها. لم نقل بأن تلك الأسلحة ستكون إس 400 أو كذا".

وحول مشاركة الدول العربية في مسار أستانا، قال السفير، "إذا تم توسيع الأدوار في أستانا ما هي الأدوار السياسية التي ستقدم للدول التي تدخل في مسار أستانا؟ ما هو الدور الذي سيناط به لمصر أو قطر، هل ستقوم بدور مراقب؟ داعم؟ التصور للدور يأتي ممن أنشأ أستانا والذي أنشأ منصة أستانا هي روسيا، وبالتالي روسيا هي أقدر على أن تقدر أهمية ضلوع أي من الدول في مسار أستانا".

وأضاف العطية "إن كان لروسيا رؤية إن قطر، السعودية، مصر ستقدم قيمة مضافة لأستانا، فأعتقد أن روسيا ستطلب من هذه الدول الانضمام، ولا أعتقد أن هذه الدول سترفض المشاركة في أي عملية نهايتها هي تحقيق السلام والاستقرار".

وأشار السفير إلى أن "الدور التركي في أستانا يحل محل الدور العربي ويقوم بنقل نفس الأفكار".

كما نفى العطية توجيه دعوات لقطر للمشاركة في أستانا.

وانطلقت في العاصمة القطرية أمس السبت، أعمال الدورة الثامنة عشرة لـ"منتدى الدوحة"، تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويهدف إلى إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحا في العالم.

وتشارك في أعمال المنتدى، الذي يتواصل على مدى يومين، شخصيات من المنطقة والعالم، بينهم وزراء خارجية قطر وتركيا واليابان ورومانيا وإيران، ورئيس وزراء الصومال، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وخصص الخطاب الرئيسي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.