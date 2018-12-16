بيان سعودي عاجل... بشأن منتج يهدد حياة الأطفال

أصدرت المملكة العربية السعودية، توضحيا عاجلا، اليوم الأحد، حول منتج يهدد حياة الأطفال.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في بيان لها، أن منتجات بودرة "التالك" الموجودة في الأسواق السعودية خالية من مادة الأسبستوس، التي تربطها بعض الدراسات بمرض السرطان، مشيرة إلى أن "الأسبستوس" من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

© AP Photo / Matt Rourke بعد استخدامها لعقود... مزاعم مخيفة بشأن بودرة الأطفال "جونسون آند جونسون"

وأكدت "الغذاء والدواء" أنها تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل، وذلك بسحب عينات منها في الأسواق المحلية بمختلف المناطق وفقا لمعايير تحددها بناء على مدى خطورتها على المستهلكين.

وأضافت أنها تجري دراسة لسلامة المواد المكونة للمنتجات، ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب لمنتجات التجميل من الهيئات الرقابية الدولية.

وفي ما يتعلق بمنتجات شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية من بودرة "التالك"، أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن "هذا المنتج لا يصنف ضمن المنتجات المسرطنة حسب جمعية السرطان الأمريكية، إلا أن هناك احتمالية أن تكون بعض منتجات بودرة "التالك" مسرطنة فقط، إذا احتوت على مادة الأسبستوس التي تشير بعض الدراسات إلى ارتباطها بمرض السرطان، ولذلك فإن مادة الأسبستوس تعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة".

وكانت شركة "جونسون آند جونسون" نفت في بيان لها، احتواء بودرة "التلك" الخاصة بها على مواد مسرطنة، نافية ما جاء في تقرير لرويترز.