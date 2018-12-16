وزير الخارجية اللبنانية يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تفقد وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الأحد، الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة كفركلا وميس الجبل للإطلاع على التحركات والنشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

© REUTERS / KARAMALLAH DAHER الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق ثالث بين لبنان وإسرائيل

لبنان محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم انّو محمي بتنوّعه وتعدّديته يللّي بيهزموا احاديّة وعنصريّة اسرائيل pic.twitter.com/zd9WkFI6Yx — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 16, 2018

وأكد باسيل خلال جولته الجنوبية أن لبنان محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم أنه محمي بتنوعه وتعدديته التي تهزم احادية وعنصرية إسرائيل.

وكان باسيل قد نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "التويتر" صورا له خلال عملية تفقد الحدود الجنوبية للبنان برفقة عدد من ضباط الجيش اللبناني وعناصر من المخابرات اللبنانية وحراس الحدود.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، اليوم الأحد، أنها اكتشفت نفق جديد يمتد من داخل لبنان إلى إسرائيل.

وحمل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق، معتبرا الأمر خرقا فادحا للقرار ١٧٠١ ولسيادة إسرائيل.