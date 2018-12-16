أمير قطر يصدر 5 قرارات عاجلة

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة من القرارات العاجلة، احتفالا بعيد بلاده الوطني، والذي يحل في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء القرار الأول بالمصادقة على قرارين لمجلس الوزراء بتنظيم بعض الوحدات الإدارية لهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

سمو أمير البلاد المفدى يصادق على قرارين لمجلس الوزراء بتنظيم بعض الوحدات الإدارية لهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات.#قنا pic.twitter.com/KFjMss0kQC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

فيما جاء القرار الثاني، إصدار وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر وثيقة انضمام بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

أما القرار الثالث فجاء بشأن إصدار المرسوم رقم (61) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور.

سمو الأمير يصدر المرسوم رقم (61)لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68)من الدستور.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

وشملت قرارات أمير قطر أيضا عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر أمرا ساميا بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

وكان آخر قرارات أمير قطر منح يوم الثلاثاء الموافق 18/ 12/ 2018 عطلة رسمية والموافق لذكرى اليوم الوطني للبلاد، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19/ 12/ 2018.