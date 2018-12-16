أمير قطر يصدر 5 قرارات عاجلة

وجاء القرار الأول بالمصادقة على قرارين لمجلس الوزراء بتنظيم بعض الوحدات الإدارية لهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
سمو أمير البلاد المفدى يصادق على قرارين لمجلس الوزراء بتنظيم بعض الوحدات الإدارية لهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات.#قنا pic.twitter.com/KFjMss0kQC— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
فيما جاء القرار الثاني، إصدار وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.
سمو أمير البلاد المفدى يصدر وثيقة انضمام بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
سمو الأمير يصدر المرسوم رقم (61)لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68)من الدستور.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
سمو أمير البلاد المفدى يصدر أمرا ساميا بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
الديوان الأميري يعلن أنه بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الثلاثاء الموافق 18 / 12 / 2018 سوف يكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 / 12 / 2018. #قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
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