السعودية توطن وظائف تشمل 41 نشاطا ومهنة

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، اليوم الأحد، قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاعين، السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

وأكد الوزير في بيان، أن المهن والأنشطة شملت أماكن عدة، بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية". وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء السعودية" الرسمية.



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وبحسب البيان السعودي، تشمل الوظائف أيضا، سائقي السيارات الخفيفة، وموظف أمن وسلامة، ومدير خدمة العملاء، ومدير إداري، ومندوب التسويق والمبيعات، ومدير الموارد البشرية ، وموظف موارد بشرية، ومندوب تسويق.ولفت البيان إلى ضرورة تطبيق عقوبات بحق المخالفين لتوطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن تلك العقوبات هي الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مواعيد معينة لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودية.