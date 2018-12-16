تعتمد على الجمبري... خطوة سعودية فريدة من نوعها أرباحها المتوقعة ملياري ريال

قامت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، نحو 6 آلاف طن من الجمبري إلى الصين، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي أحمد البلاع.

واعتبرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء تصدير الجمبري إلى الصين خطوة نحو تنويع الصادرات إلى أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.

وأضافت الوكالة أن هذه التجارة الناشئة تمثل أكثر من مجرد مصدر جديد للجمبري للبلد الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تسعى السعودية إلى تقليص اعتمادها على النفط وتطوير صناعات جديدة.

وأضاف البلاع، أن صادرات السعودية من الجمبري إلى الصين ستتجاوز 30 ألف طن بنهاية العام الحالي، كما من المتوقع أن تقفز صادرات الجمبري، حسب تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية، إلى 80 ألف طن بحلول 2020.

#السعودية تصدر 6000 طن من الجمبري إلى الصين…

جميل جدا ان نهتم أيضا بثرواتنا البحرية.. وافترض أن هذا الرقم هو ما يفيض بعد استهلاكنا المحلي…#السعوديه_تحرك_اقتصاد_العالم pic.twitter.com/rhfoJiRNpD — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) December 16, 2018

ومن المرتقب أن تدر صادرات الجمبري، ملياري ريال (533 مليون دولار)، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وبكين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعد الصين أكثر دول آسيا استهلاكا للجمبري، ورغم كونها أحد أكبر المنتجين في منطقتها، إلا أن إنتاجها من المأكولات البحرية شهد ركوداً في السنوات الأخيرة بسبب الأمراض والطقس السيئ.