رسالة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

وجه الملك سلمان رسالة إلى ملك البحرين، وذلك اليوم الأحد.

وتسلم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور مهرجان الهجن السنوي، وذلك حسب وكالة أنباء البحرين.

وسلم الرسالة السعودية إلى ملك البحرين، سفير المملكة في المنامة، في لقاء جمعه بالملك بقصر الصخير.

جلالة الملك المفدى يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور أعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجيhttps://t.co/355LHVWSXQ pic.twitter.com/WP4vcF2Wl8 — Bahrain Emb. in KSA (@BahrainEmbKSA) December 2, 2018

ورد الملك البحريني بتوجيه الشكر للملك سلمان، وأكد "اعتزازه البالغ بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين".

وأشاد حمد بن عيسى بـجهود أخيه خادم الحرمين الشريفين الرائدة في المحافظة على التراث الشعبي الأصيل ، ودعم فعاليات الاحتفاء بالتنوع الثقافي مع مواكبة التقدم العلمي والتقني الحديث، مؤكدا أن مهرجان الجنادرية يكتسب أهمية خاصة لما يعكسه من تاريخ وحاضر ومستقبل السعودية ودورها المشرف في تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات.