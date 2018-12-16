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22:37 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    السودان يهدف لزيادة يومية بإنتاج النفط بنسبة 70.7 بالمئة بموازنة 2019

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
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    كشف مصدر مسؤول بالحكومة السودانية عن ملامح بعض موازنة العام 2019، والمتوقع إجازتها عبر البرلمان عقب عرضها على اجتماع مجلس الوزراء القومي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

    الخرطوم — سبوتنيك. وقال المصدر، اليوم الأحد، في تصريحات، لوكالة "سبوتنيك"، كاشفا عن ما سماه "افتراضات الإطار الاقتصادي الكلي للعام 2019"، إن "ملامح موازنة الحكومة للعام القادم تتمثل"بزيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 46 بالمئة من خلال إلغاء الإعفاءات وقائمة السلع المحظورة، وأيضا زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات في "المعاشات، والدعم الاجتماعي، ودعم السلع الإستراتيجية، وتعويضات العاملين"، إضافة إلى زيادة إنتاج خام البترول بنسبة 70.7 بالمئة في اليوم".

    الذهب
    © Sputnik . Oleg Lastochkin
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    وتابع المصدر، "ستكون هناك زيادة في رسوم تحصيل عبور الخط الناقل لنفط دولة جنوب السودان، المقدر بـ(18) ألف برميل يوميا، وكذلك زيادة للصادرات الكلية بنسبة 30 بالمئة، مع الإبقاء على حجم الواردات كما عليه حاليا".

    وفي ذات السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن النتائج المتوقعة لمؤشرات موازنه العام 2019، تتمثل في" زيادة في معدل النمو ليصل 5.1 بالمئة، مدفوعا بزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والاستثمار والصادر، وزيادة الإيرادات بنسبة 41 بالمئة، وأيضا زيادة في الإنفاق العام بنسبة 34 بالمئة، وذلك بسبب تحسين معاش الناس عن العام 2018، لتصل نسبة 14.4 بالمئة و19.1 بالمئة من الناتج المحلي على التوالي".

    وأوضح المصدر أن موازنة 2019 " تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف لتحقيق نمو مستقر ومستدام، وتحسين معاش الناس، وإصلاح الخدمة المدنية، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد".

    ويذكر أن السودان ظل يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية العام الجاري، مع نقص حاد في النقد الأجنبي، تعانيه خزينة الدولة، مما أدى إلى تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وانعكس ذلك في ارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية وفي الخدمات العامة والأدوية.

    وتظهر ملامح الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال الصفوف الطويلة للمواطنين أمام مخابز والسيارات أمام محطات الوقود، وأيضا لأول مرة صفوف أمام أجهزة الصرف الآلي النقود للمواطنين، لأجل الحصول على سقف محدد من نقودهم الموضوعة في البنوك.

    وقال وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبل أيام أن "السقف في إنتاج السودان هو 126 ألف برميل يوميا، والآن نحن ننتج حوالي 75 ألف برميل (يوميا)".

    وأضاف "أصلا لم نصل إلى السقف، وإنتاجنا كله يستهلك في الداخل، نحن لا نصدر".

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    الكلمات الدلالية:
    إنتاج السودان من النفط, الحكومة السودانية, السودان
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