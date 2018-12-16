أول تصريح من الرئيس السوداني بعد زيارته المفاجئة إلى سوريا

تحدث الرئيس السوداني عمر البشير، بعدما قام بأول زيارة من رئيس عربي إلى الجمهورية العربية السورية.

وقال البشير إن سوريا دولة مواجهة "وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية"، حسب وكالة الأنباء السورية.

وأعرب الرئيس السوداني عن أمله "أن تستعيد سوريا عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيدا عن أية تدخلات خارجية".

وأكد البشير "وقوف بلاده إلى جانب سورية وأمنها وأنها على استعداد لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سوريا".

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان، إن "الرئيس الأسد استقبل في مطار دمشق الدولي رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، الذي وصل بعد ظهر اليوم في زيارة عمل للجمهورية العربية السورية".

وتابع البيان أن "الرئيسين توجها بعدها إلى قصر الشعب، حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".