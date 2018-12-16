الأردن توضح مصير 114 مليون دولار مستحقة للسعودية

سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بجدولة 19 قرضا مستحقة على الحكومة الأردنية بقيمة 114 مليون دولار لمدة 20 عام منها 5 سنوات فترة سماح، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة الأردنية مع الصندوق اليوم.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرض مستحقة على الحكومة الأردنية وتبلغ قيمتها 114 مليون دولار لمدة 20 عام منها 5 سنوات فترة سماح".

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية عزالدين كناكرية وعن الجانب السعودي خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.

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كما وقع الجانبان على اتفاقية تمكن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب الى 5 مليون دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الأردني.

وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتحويل باقي الأرصدة المتبقية من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية إلى حساب الخزينة في البنك المركزي.

ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز عن الجانب الأردني وعن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري/ نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب.

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تجدر الإشارة إلى أن مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية كانت بقيمة (1.25) مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات، ومساهمة المملكة العربية السعودية أيضاً في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة (100) مليون دولار.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية — حسب بيان وزارة التخطيط الأردنية الذي أضاف أن الأردن يعد "من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488.1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017 ".