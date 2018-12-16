الأردن توضح مصير 114 مليون دولار مستحقة للسعودية

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرض مستحقة على الحكومة الأردنية وتبلغ قيمتها 114 مليون دولار لمدة 20 عام منها 5 سنوات فترة سماح".
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية عزالدين كناكرية وعن الجانب السعودي خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الأردني.
وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتحويل باقي الأرصدة المتبقية من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية إلى حساب الخزينة في البنك المركزي.
ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز عن الجانب الأردني وعن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري/ نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية — حسب بيان وزارة التخطيط الأردنية الذي أضاف أن الأردن يعد "من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488.1 مليون دولار خلال الفترة 1975-2017 ".
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