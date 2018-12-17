رئيس البرلمان العراقي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية (صور)

وصل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، برفقة وفد نيابي، إلى الرياض في زيارة رسمية استجابة لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي.

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، كان في استقبال رئيس البرلمان والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.

© Sputnik . Mohamed Hemeda الحلبوسي لـ"سبوتنيك": لن نسمح بأن يكون العراق جسرا لضرب دول شقيقة

كان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد زار المملكة الشهر الماضي، وأكد من هناك، خلال لقائه الملك سلمان ، على عمق العلاقات بين بغداد والرياض، مشددا على أن ذلك يحتم المضي قدما نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك.

وشهد الاجتماع بحث عدة ملفات ومواضيع كان أبرزها تفعيل التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، والإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة.

وكان الحلبوسي، خلال لقاء مع السفير السعودي بالعراق، عبد العزيز الشمري، في أيلول/سبتمبر الماضي، قد ثمن "مواقف المملكة العربية السعودية الداعم للعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش (الإرهابي) وإغاثة النازحين ودعم الاستقرار، مشيراً إلى وجود العديد من الأمور المشتركة بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار.