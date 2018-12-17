الكشف عن موعد وقف إطلاق النار في الحديدة

كشفت الحكومة اليمنية، مساء أمس الأحد، موعد وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، داعية المبعوث الأممي إلى اليمن لضمان تنفيذ الحوثيين لبنود اتفاق ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام بالسويد خالد اليماني، إن "وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، داعيا المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بضمان انسحاب الانقلابيين الحوثيين من الحديدة"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رسميا التوصل لاتفاق بشأن مدينة الحديدة في اليمن

ووجه اليماني، خطابا للمبعوث الأممي، شدد فيه على "ضرورة ضمان تنفيذ الانقلابيين بنود الاتفاقات والانسحاب الكامل من المدينة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان اتفاق السويد وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب الحديدة وتهديد سكانها".

وكشف وزير الخارجية اليمني، أن "هناك فريقا يضم 30 مراقبا بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشرف على عملية انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من الحديدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة. وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها الخميس الماضي، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.