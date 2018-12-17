الحكومة اليمنية ترد على مفاجأة "أنصار الله" بشأن اتفاق السويد

ردت الحكومة اليمنية على تصريحات أحد أعضاء وفد جماعة "أنصار الله" بشأن اتفاق السويد، والذي قال فيها إن الاتفاق لم يتضمن تسليم ميناء الحديدة أو خروج الحوثيين من المدينة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن هذه التصريحات تعد بمثابة "انقلاب" على الاتفاق ذاته. وقال، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إن وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد يسعى للتملص من الاتفاق قبل تنفيذه، وتصريحات الحوثي انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه"، مشدداً على أن "الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى".

تصريحات عضو وفد الانقلاب في مفاوضات السويد عبدالملك العجري مؤشر واضح لانقلاب #المليشيا_الحوثية_الايرانية على اتفاق #السويد الذي لم يجف حبره بعد،والذي ينص صراحة على انسحاب المليشيا من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى https://t.co/62kRme4632 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 16, 2018

​وكان عضو وفد صنعاء في مفاوضات السويد، عبد الملك العجري، قال، في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "عملية تسليم الميناء شائعات لا صحة لها، وهي مجرد بروبغندا إعلامية يحاول العدوان من خلالها التعويض عن هزائمه ميدانيا وسياسيا".

وأضاف العجري: "بنود الاتفاق واضحة وصريحة لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي العدوان ومرتزقته، بل إعادة ترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين". وتابع، "بنود الاتفاقية نصت على انسحاب ميليشيات العدوان ومرتزقته عن أطراف المدينة إلى خارجها، الاتفاق نص على أن السلطات القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.