بعد جدل "تغريدات الوادع"... تركي آل الشيخ يغرد بصحبة محمد بن زايد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، صورة تجمعه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وعلق تركي على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر، الاثنين، قائلا: "كاس الغالي مع الغالي".

كاس الغالي مع الغالي🇦🇪🇸🇦🙏🏻♥️ pic.twitter.com/WLNaUDOAO4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 16, 2018

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان قد حضر مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مدينة الدرعية السعودية، ختام مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، الذي انطلق، الخميس الماضي.

وتفاعل مغردون مع الصورة، فقال أحدهم يقول: "الغالي مع الغالي صدقت يا بو ناصر جعل دوم أيامك ابتسامة"، بينما جاء تعليق آخر يقول: "الله يحفظكم"، وثالث يغرد: "كلكم غاليين".

كاس الغالي مع الغالي🇦🇪🇸🇦🙏🏻♥️ pic.twitter.com/WLNaUDOAO4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 16, 2018

وعلق أحد المغردين: "الله يديم علينا نعمة المحبة، ولا يغير علينا، وفاء وبادرة منك تستحق التحية والشيخ زايد يستحق رحمة الله عليه".

وأعلن تركي آل الشيخ، إطلاق اسم "كأس زايد" على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حالياً، التي تمت إعادة إطلاقها عام 2018، وذلك بالتزامن مع احتفالات "عام زايد" في الإمارات.

وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية، أثار الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدات وداع.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 5 تغريدات تتضمن مقاطع فيديو بها أغنيات مختلفة عن الوداع.