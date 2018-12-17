الطيران العراقي يعلن شن غارات على محافظة دير الزور السورية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي العراقي شن غارات ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي الأسبوع الماضي داخل الأراضي السورية.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان للوزارة، "نـفذت قوات الأمن العراقية ضربة جوية ضد هدفين لتنظيم داعش في منطقة هجين داخل الأراضي السورية، وأدت الضربة إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل". وتابع البيان: "كان كبار قادة داعش يستخدمون تلك البنايتين كمكان لعقد اجتماعاتهم بشكل دائم، ويشكل تدمير هاتين البنايتين ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي، مما سيقلل وبشكل كبير قدرة ذلك التنظيم على توجيه وقيادة المتبقي من مقاتليه داخل وحول منطقة هجين".

ولم يشر بيان الوزارة لتاريخ تنفيذ الضربة، إلا أن مركز الإعلام الأمني أفاد بأنها نفذت يوم "يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يتبع…