رئيس الحكومة المصرية يعلن معلومة مفاجئة في حادث الهرم

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن عدد قتلى تفجير الحافلة السياحية في القاهرة ارتفع إلى 3 أشخاص، بعد وفاة المرشد السياحي متأثرا بإصابته.

وزار رئيس الوزراء مساء اليوم، مصابي حادث الهرم، وكشف عن مفاجأة تخص الحافلة "الأتوبيس خرج عن المسار المحدد له دون أن يبلغ بخط السير الجديد له".

​وقال مدبولي، إن مسارات الأتوبيسات السياحية معروفة ومؤمنة دائما، من قبل وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة.

وأكد مدبولي وفاة المرشد المصري، ليصل عدد الضحايا إلى 3 أشخاص.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أن هناك حالتين حرجتين من السياح يجري "إجراء جراحة لهما".

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وتابعت الداخلية في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح "فيتناميي الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 "وقت إصدار البيان" وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريي الجنسية".