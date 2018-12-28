سلاح الجو السوري يقصف مواقع "داعش" في البادية

نقلت جريدة "الوطن" السورية عن مصدر ميداني في غرفة عمليات البادية الشرقية تنفيذ سلاح الجو السوري غارتين على أهداف متحركة لتنظيم "داعش" مسببة أضراراً كبيرة في صفوفه.
ونقلت الصحيفة عن مواقع معارضة أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمتمركزة في قاعدة التنف في المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني اعتدت على مواقع تابعة للجيش السوري يوم الإثنين الماضي.
وقع الهجوم الذي شنته قوات "التحالف" في منطقة زركا في بادية حمص الشرقية غربي منطقة 55 المسيطر عليها من قبل قوات "التحالف" دون ورود معلومات عن وقوع خسائر في صفوف الجيش السوري أو القوات الرديفة له.
ويعد هذا أول اعتداء ترتكبه قوات "التحالف" ضد الجيش السوري وحلفائه في المنطقة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، وكانت قوات "التحالف" قد أبلغت ميليشيا "مغاوير الثورة" المتواجدة في التنف قرار انسحابها من المنطقة بشكل كامل يوم الخميس من الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن يوم الأربعاء 19 ديسمبر/ كانون الأول أن أمريكا ستسحب جميع قواتها من شرق الفرات بعد قضائها على تنظيم "داعش" بما في ذلك قواتها المتواجدة في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا معتبراً أن أمريكا قد أنجزت السبب الذي كانت متواجدة من أجله في سوريا.
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