تسجيل صوتي منسوب لـ"النمر" يهنئ الجنود بالدخول إلى منبج

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا قالت إنه للعميد سهيل حسن الملقب بـ"النمر" وهو يهنئ الجنود السوريين الذين انتشروا في منبج.

وبحسب تسجيل نشرته صفحات تواصل اجتماعي سورية وطنية، قال حسن "أرض جديدة تعود إلى حضن الوطن… تعود منبج إلى حضن الوطن الغالي، رجال الفرقة الأولى على الشريط الشمالي لمنبج، من نهر الفرات وحتى العريمة، مبروك لكم جميعا يا رجال".

وبحسب التسجيل، أكد حسن على الجنود أن يكونوا على يقظة وقال "أريد أن أؤكد على موضوع الحذر والانتباه، والتصدي لأي مجموعة تركية تحاول التقدم"؛ ولكن لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحته.

وأعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب، ورفع العلم الوطني على أرضها.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، القول: "انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".