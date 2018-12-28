مصر... سائح مصاب يتحدث لـ"سبوتنيك" عن حادث الهرم

قال أحد المصابين في حادث تفجير العبوة الناسفة بحافلة السياح في الجيزة جنوب القاهرة، إنها كانت تقل 14 سائحا فيتناميا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصاب لوكالة "سبوتنيك": "لا أعلم ماذا حدث، اليوم مساء قمنا بزيارة الإهرامات وبعدها زرنا معمل الورق البردى، وخرجنا وكل شيء كان على ما يرام، وبعدها سمعنا صوت قوي جدا ونحن داخل الحافلة ولكن لا أعلم أين".

وأضاف السائح الفيتنامي: "الباص كبير وعددنا فقط 14 سائحا من فيتنام. لا أعرف أي شيء عن بقية أصدقائي، ولكن أعلم أن زوجتي مصابة ولكن الآخرين لا أعلم عنهم شيئا".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر: مقتل 4 وإصابة 12 آخرين إثر تفجير حافلة في منطقة الهرم (صور)

ومن جانبه، قال أحد ركاب الحافلة، نور الدين عبد ربه محمود: "إن الحافلة كانت تقل 14 سائحا فيتناميا ومواطنين مصريين وهما السائق والمرشد السياحي، وأوضح أن الحافلة كانت مقفلة عند خروجهم منها ولم يدخلها أحد، ولا يعرف فيما إذا كانت القنبلة داخلها أو خارجها.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن عدد قتلى تفجير حافلة السائحين بالقاهرة قد ارتفع إلى 4 أشخاص إثر وفاة المرشد المصري متأثرا بجراحه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 2 وإصابة 10 من السياح الفيتناميين، جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة سياحية في الجيزة، جنوب القاهرة، و إصابة سائق الحافلة ومندوب الشركة السياحية [إبراهيم حسين 35 عاما، الذي توفي لاحقا أثناء إجراء عملية جراحية له] وهما مصريا الجنسية.

وجاء في بيان الوزارة، بتاريخ اليوم 28 ديسمبر وفى حوالي الساعة 6.15 مساء أن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا "فيتناميي الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأوتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".