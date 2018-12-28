أول تعليق رسمي من السعودية على تفجير الهرم... قطر تدخل على الخط

أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية الحادث الإرهابي، الذي استهدف حافلة تقل سياحا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين بشدة الانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحاً في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.https://t.co/ztzPov1T7w#واس pic.twitter.com/07g35CG8Oz— واس (@spagov) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
بيان: #قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف حافلة سياحية بمصرhttps://t.co/iaEj26y6uv#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/QJyHoYzYzf— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
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