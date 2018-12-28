تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن موعد التظاهرات القادمة

وقال بيان صحفي للتجمع حصلت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الجمعة، بعد المعارك السلمية التي خاضها الشعب السوداني في مدن السودان المختلفة، وبعد أن اقتربنا خطوات من هدفنا لتحول ديمقراطي ننعم فيه بالحرية والحقوق.
وأكد التجمع في بيانه، أنهم مع شركائهم —بالأصالة- في الأحزاب السياسية والكيانات المدنية ونؤيد ونساند أي تظاهرات واحتجاجات في كل بقاع السودان، وبالكيفية التي يريد لها الثوار في هذه المناطق.
وحمل البيان الحكومة السودانية مسؤولية سلامة الموكب والتظاهرات الأخرى مؤكدين على السلمية والتمسك التام بها وطالبوا الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام القوة والرصاص الحي ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ونطالبهم بكفالة الحقوق الدستورية للشعب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)