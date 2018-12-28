تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن موعد التظاهرات القادمة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والذي يضم (الزراعيين، الجيولوجيين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الجمعيات الطبية المتخصصة) وآخرين انحيازهم لخيارات وتطلعات الشعب السوداني، ودعو الجماهير للخروج إلى الشوارع يوم الاثنين القادم.

وقال بيان صحفي للتجمع حصلت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الجمعة، بعد المعارك السلمية التي خاضها الشعب السوداني في مدن السودان المختلفة، وبعد أن اقتربنا خطوات من هدفنا لتحول ديمقراطي ننعم فيه بالحرية والحقوق.

© AP Photo / Sudanese Activist جهاز الأمن السوداني يضبط خلية تعد لأعمال اغتيالات أثناء المظاهرات

وأضاف البيان، "مرة أخرى سنخرج للشوارع في الخرطوم يوم الاثنين ٣١ ديسمبر، ونحن نستقبل ليلة الإحتفال بذكرى الإستقلال المجيد، ندعوكم جميعاً إلى موكب جديد سنتحرك فيه في اتجاه القصر الجمهوري، في جولة أخرى نؤكد فيها على مطلبنا الآني".

وأكد التجمع في بيانه، أنهم مع شركائهم —بالأصالة- في الأحزاب السياسية والكيانات المدنية ونؤيد ونساند أي تظاهرات واحتجاجات في كل بقاع السودان، وبالكيفية التي يريد لها الثوار في هذه المناطق.

وحمل البيان الحكومة السودانية مسؤولية سلامة الموكب والتظاهرات الأخرى مؤكدين على السلمية والتمسك التام بها وطالبوا الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام القوة والرصاص الحي ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ونطالبهم بكفالة الحقوق الدستورية للشعب.