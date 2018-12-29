الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بمصر

وأكدت الخارجية في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه صباح اليوم السبت، وقوف العراق إلى جانب الشقيقة جمهورية مصر العربية.
وجددت الوزارة موقف العراق الثابت والرافض لاستخدام العنف مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن عدد قتلى تفجير حافلة السائحين بالقاهرة قد ارتفع إلى 4 أشخاص إثر وفاة المرشد المصري متأثرا بجراحه.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 2 وإصابة 10 من السياح الفيتناميين، جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة سياحية في الجيزة، جنوب القاهرة، وإصابة سائق الحافلة ومندوب الشركة السياحية [إبراهيم حسين 35 عاما، الذي توفي لاحقا أثناء إجراء عملية جراحية له] وهما مصريا الجنسية.
وجاء في بيان الوزارة، بتاريخ يوم 28 ديسمبر وفى حوالي الساعة 6.15 مساء أن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا "فيتناميي الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأوتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".
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