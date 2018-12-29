إيران تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سياحا في مصر

أدانت إيران، اليوم السبت، التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة سياح في مصر، أمس الجمعة، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن استهداف الرجال والنساء الأبرياء الذين يدخلون دولة أخرى بهدف السياحة عملا شنيعا ومستنكرا، معربا عن المواساة للحكومة والشعب الفيتنامي وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Amr Nabil بعد ساعات من تفجير الهرم... مصر تعلن مقتل 40 مسلحا في الجيزة وشمال سيناء

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت الداخلية، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا فيتناميي الجنسية".

وأسفر التفجير عن مقتل 3 سياح من فيتنام بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري الجنسية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، مقتل 40 مسلحا بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، خلال مداهمتها ثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، 29 ديسمبر/ كانون الأول، "داهمت وزارة الداخلية فجر اليوم، عددا من الأوكار الإرهابية بمحافظتي شمال سيناء والجيزة، وذلك بعد ساعات من العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفرت المداهمات عن مقتل 14 إرهابيا بمساكن أبو الوفا بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعدد 16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيوة بطريق الواحات، و10 إرهابييين، بمساكن ابنى بيتك بالعريش بشمال سيناء".