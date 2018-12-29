تسجيل
14:29 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    بهرام قاسمي

    إيران تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سياحا في مصر

    facebook.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أدانت إيران، اليوم السبت، التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة سياح في مصر، أمس الجمعة، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن استهداف الرجال والنساء الأبرياء الذين يدخلون دولة أخرى بهدف السياحة عملا شنيعا ومستنكرا، معربا عن المواساة للحكومة والشعب الفيتنامي وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

    الشرطة المصرية
    © AP Photo / Amr Nabil
    بعد ساعات من تفجير الهرم... مصر تعلن مقتل 40 مسلحا في الجيزة وشمال سيناء
    وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأوضحت الداخلية، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا فيتناميي الجنسية".

    وأسفر التفجير عن مقتل 3 سياح من فيتنام بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري الجنسية.

    وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، مقتل 40 مسلحا بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، خلال مداهمتها ثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

    وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، 29 ديسمبر/ كانون الأول، "داهمت وزارة الداخلية فجر اليوم، عددا من الأوكار الإرهابية بمحافظتي شمال سيناء والجيزة، وذلك بعد ساعات من العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفرت المداهمات عن مقتل 14 إرهابيا بمساكن أبو الوفا بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعدد 16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيوة بطريق الواحات، و10 إرهابييين، بمساكن ابنى بيتك بالعريش بشمال سيناء".

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية توجه رسالة إلى مواطنيها في مصر بعد تفجير "الهرم"
    بعد ساعات من تفجير الهرم... مصر تعلن مقتل 40 مسلحا في الجيزة وشمال سيناء
    مصر... سائح مصاب يتحدث لـ"سبوتنيك" عن حادث الهرم
    مصر: مقتل 4 وإصابة 12 آخرين إثر تفجير حافلة في منطقة الهرم (صور)
    تركي آل الشيخ يبدأ مهمة الترفيه من مصر
    مصر... الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من درجات الحرارة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار مصر, الخارجية الإيرانية, المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, إيران, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأشجار في حديقة قرب ملعب كراسنودار، مزينة بالأكاليل للسنة الجديدة
    شاهد زخرفات العيد المذهلة على كوكبنا من آفاق السماء
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك