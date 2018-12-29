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14:29 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    بعد الإمارات والبحرين... دولة خليجية جديدة تفتح سفارتها في سوريا قريبا

    © Sputnik . Tareq al-Hassaniyah
    العالم العربي
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    نقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر سورية، أن دولة خليجية أخرى ستفتح قريبا سفارتها في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أيام من موقف مشابه اتخذته كل من الإمارات والبحرين.

    قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر سورية لم تسمها، إن "فتح سفارة الكويت في دمشق قد يكون قريبا، وأضافت المصادر للصحيفة إن "فتح سفارة الكويت بات وشيكا".

    وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش
    © REUTERS / STRINGER
    الإمارات تتحدث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
    غير أنها نقلت عن مصادر كويتية أن سفارة سوريا لم تتوقف يوما عن ممارسة أعمالها في الكويت، وأن عودة سفارة الكويت للعمل في دمشق تنتظر قرارا من الجامعة العربية.

    وأعلنت الإمارات منذ يومين، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.

    وفي وقت سابق، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأجرى الطرفان محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

    وكانت جامعة الدول العربية أصدرت قرارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمن القرار وقتها مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.

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