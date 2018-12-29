عقب مأدبة غداء... كشف موقف القدس من المحادثات بين نتنياهو ورئيس البرزايل

وسافر نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل، إلى ريو دي جانيرو لمقابلة بولسونارو، المقرر أن يتولى السلطة في يناير/ كانون الثاني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتناول الزعيمان الغداء في قلعة على شاطئ كوباكابانا أمس الجمعة، قبل الإدلاء بتصريحات.
رئيس الوزراء نتنياهو وصل إلى ريو دي جانيرو وتم استقباله في المطار من قبل إدواردو بولسونارو, نجل الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 28, 2018
وتم خلال مراسم الاستقبال عزف نشيدي البلدين. رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي بعد قليل بالرئيس البرازيلي المنتخب. pic.twitter.com/WSdYliXuw2
وقال نتنياهو إن إسرائيل تستطيع تقديم المساعدات في قطاعات الاقتصاد والأمن والزراعة والموارد المائية، للبرازيل.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد بولسونارو وكبار مساعديه أن الرئيس سينقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، لكن ومنذ انتخابه تعرض الرجل لضغوط من داعمين أقوياء بالقطاع الزراعي للتخلي عن الفكرة نظرا لخشيتهم أن تضر بمبيعات اللحوم لدول عربية.
نتنياهو يضغط على الرئيس #البرازيلي المنتخب لنقل سفارة بلاده إلى #القدسhttps://t.co/1Zn5FBew3o pic.twitter.com/Bja4DLn1gI— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 29, 2018
وأبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية، وفقا لخطاب اطلعت عليه "رويترز" في وقت سابق.
يذكر أن البرازيل دائما ما كانت داعمة لحل الدولتين في الصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني".
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