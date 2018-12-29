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14:29 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    نتنياهو رئيس البرازيل

    عقب مأدبة غداء... كشف موقف القدس من المحادثات بين نتنياهو ورئيس البرزايل

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    التقى الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم تعهد الزعيمين بتعزيز العلاقات إلا أنه لم يصدر إعلان برازيلي بنقل السفارة في إسرائيل إلى القدس كما توقع البعض.

    وسافر نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل، إلى ريو دي جانيرو لمقابلة بولسونارو، المقرر أن يتولى السلطة في يناير/ كانون الثاني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

    وتناول الزعيمان الغداء في قلعة على شاطئ كوباكابانا أمس الجمعة، قبل الإدلاء بتصريحات.

    وقال نتنياهو إن إسرائيل تستطيع تقديم المساعدات في قطاعات الاقتصاد والأمن والزراعة والموارد المائية، للبرازيل.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد بولسونارو وكبار مساعديه أن الرئيس سينقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، لكن ومنذ انتخابه تعرض الرجل لضغوط من داعمين أقوياء بالقطاع الزراعي للتخلي عن الفكرة نظرا لخشيتهم أن تضر بمبيعات اللحوم لدول عربية.

    وأبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية، وفقا لخطاب اطلعت عليه "رويترز" في وقت سابق.

    يذكر أن البرازيل دائما ما كانت داعمة لحل الدولتين في الصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني".

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    الكلمات الدلالية:
    القدس, نتنياهو, البرازيل, إسرائيل
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