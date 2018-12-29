هدية "قيمة" من أمير الكويت لطفل قطري (فيديو)

حرص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على منح هدية "قيمة" للقطري غانم المفتاح، المعروف إعلاميا بالطفل المعجزة قاهر الإعاقة.

وكشف الطفل عن الهدية، وهي عبارة عن ساعة قيمة تحوي معالم الكويت الرئيسية.

ووصف المفتاح الهدية بأنها "قيمة وغالية لغلاوة مهديها"، متابعا "قبلة على جبينك يا أبونا الشيخ صباح، وعسى الله يبارك لنا بعمرك وتبقى لنا بخير".

هي الكويت شامخة بأميرها.. مميزه بشعبها الكريم.. شكرًا من القلب لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

عساااك ذخر يا أبونا الغالي pic.twitter.com/f2RZjbF2Nn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 28, 2018

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها أمير الكويت بالطفل، الذي يعد نجما في قطر والخليج، كونه من رموز التحفيز وقهر الإعاقة، فعلى الرغم من إعاقته يمارس مختلف أنواع الرياضات والنشاطات الاجتماعية المختلفة.

وولد غانم محمد المفتاح في مايو/ أيار 2002، وهو يعاني من تشوه وضمور في العمود الفقري، إلا أنه نجح في قهر إعاقته والمشاركة في بطولات رياضة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.