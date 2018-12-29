هدية "قيمة" من أمير الكويت لطفل قطري (فيديو)

وكشف الطفل عن الهدية، وهي عبارة عن ساعة قيمة تحوي معالم الكويت الرئيسية.
ووصف المفتاح الهدية بأنها "قيمة وغالية لغلاوة مهديها"، متابعا "قبلة على جبينك يا أبونا الشيخ صباح، وعسى الله يبارك لنا بعمرك وتبقى لنا بخير".
هي الكويت شامخة بأميرها.. مميزه بشعبها الكريم.. شكرًا من القلب لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 28, 2018
عساااك ذخر يا أبونا الغالي pic.twitter.com/f2RZjbF2Nn
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها أمير الكويت بالطفل، الذي يعد نجما في قطر والخليج، كونه من رموز التحفيز وقهر الإعاقة، فعلى الرغم من إعاقته يمارس مختلف أنواع الرياضات والنشاطات الاجتماعية المختلفة.
وولد غانم محمد المفتاح في مايو/ أيار 2002، وهو يعاني من تشوه وضمور في العمود الفقري، إلا أنه نجح في قهر إعاقته والمشاركة في بطولات رياضة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)